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Новости Нижнего Тагила

Жалоба на гусениц в еде из столовой школы №36 Нижнего Тагила появилась в интернете (ФОТО)

10 февраля 2017, 22:55Добавить новость
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Новая жалоба на школьную столовую появилась недавно в интернете. На этот раз критике подверглось питание в столовой школы №36 Нижнего Тагила. В интернете были выложены фотографии гусениц в еде и компоте.

Автор сообщения сопроводил фотографии коротким комментарием «Вот так готовят в школе #36». На фото хорошо видно гусениц, веточку от лаврового листа и что-то напоминающее жаберную крышку. При этом сказать что-либо об авторе довольно сложно. На его странице в социальной сети нет достоверных сведений, кроме, быть может, дня рождения. В комментариях к фотографиям некоторые пользователи поддержали автора, сообщив, что они являются учениками этой школы и тоже недовольны питанием.

 

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Дирекция школы отказалась как-либо комментировать появившуюся информацию, посоветовав обратиться в управление образования Нижнего Тагила. В последнем пообещали ответить на запрос редакции TagilCity.ru на следующей неделе.

 

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Фото сообщества «Черный список Тагила»

 

В конце января в Нижнем Тагиле один из учеников школы №7 также жаловался в интернете на школьное питание. Проведённая прокурорская проверка, однако, не выявила нарушений санитарных норм. В прокуратуре не исключают, что жалоба на школу №36 могла быть написана в подражание тому сообщению:

 

Нас настораживает увеличивающаяся активность таких сообщений. Мы переживаем, что в поисках дешевой популярности школьники могут парализовать нашу работу, да и не только нашу, а ещё специалистов «Роспотребнадзора», -- отметили в прокуратуре.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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