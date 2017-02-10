Жалоба на гусениц в еде из столовой школы №36 Нижнего Тагила появилась в интернете (ФОТО)

Автор сообщения сопроводил фотографии коротким комментарием «Вот так готовят в школе #36». На фото хорошо видно гусениц, веточку от лаврового листа и что-то напоминающее жаберную крышку. При этом сказать что-либо об авторе довольно сложно. На его странице в социальной сети нет достоверных сведений, кроме, быть может, дня рождения. В комментариях к фотографиям некоторые пользователи поддержали автора, сообщив, что они являются учениками этой школы и тоже недовольны питанием.

Дирекция школы отказалась как-либо комментировать появившуюся информацию, посоветовав обратиться в управление образования Нижнего Тагила. В последнем пообещали ответить на запрос редакции TagilCity.ru на следующей неделе.

В конце января в Нижнем Тагиле один из учеников школы №7 также жаловался в интернете на школьное питание. Проведённая прокурорская проверка, однако, не выявила нарушений санитарных норм. В прокуратуре не исключают, что жалоба на школу №36 могла быть написана в подражание тому сообщению: