40 детей с ограниченными возможностями будут заниматься горнолыжным спортом в рамках реабилитации в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Реабилитационная программа для инвалидов начала реализовываться в Нижнем Тагиле. Первым этапом программы станут занятия горнолыжным спортом с детьми-инвалидами.



Ее инициатором стал мэр города Серей Носов. Он и первая участница проекта Варя Захарова перерезали символическую красную ленту, которая соединила два комплекта специального оборудования для занятий.



В проекте «Лыжи мечты» примут участие 40 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Занятия будут проходить в двух местах – на горах Долгая и Белая. Заниматься с юными тагильчанами будут шесть сертифицированных инструкторов. Длительность занятий – до 60 минут.



На покупку специального оборудования, лицензирование и обучение инструкторов выделено два миллиона рублей. Занятия начнутся уже на следующей неделе.





I Всероссийские старты мечты и день рождения программы.

Директор «Центра адаптивного спорта Галина Пономарева так прокомментировала новую программу реабилитации:



Психологический эмоциональный подъем от занятий и воздействие на тонус мышечной системы дают поразительный эффект. Это было видно уже на тех ребятах, которые участвовали в тестовых занятиях при обучении инструкторов. Если эта программа даст действенные результаты, в чем я нисколько не сомневаюсь, то ее можно будет продолжать с другими категориями детей с ограниченными возможностями здоровья, которых в Нижнем Тагиле около полутора тысяч.



Сергей Носов подчеркнул:

