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Новости Нижнего Тагила

40 детей с ограниченными возможностями будут заниматься горнолыжным спортом в рамках реабилитации в Нижнем Тагиле (ФОТО)

10 марта 2017, 14:55Добавить новость
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В Нижнем Тагиле начала работать Всероссийская программа реабилитации для людей с ограниченными возможностями. Официальный старт ей был дан на горе Долгой, сообщает пресс-служба администрации города. Реабилитационная программа для инвалидов начала реализовываться в Нижнем Тагиле. Первым этапом программы станут занятия горнолыжным спортом с детьми-инвалидами. 

Ее инициатором стал мэр города Серей Носов. Он и первая участница проекта Варя Захарова перерезали символическую красную ленту, которая соединила два комплекта специального оборудования для занятий. 

В проекте «Лыжи мечты» примут участие 40 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Занятия будут проходить в двух местах – на горах Долгая и Белая. Заниматься с юными тагильчанами будут шесть сертифицированных инструкторов. Длительность занятий  до 60 минут. 

На покупку специального оборудования, лицензирование и обучение инструкторов выделено два миллиона рублей. Занятия начнутся уже на следующей неделе. 
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I Всероссийские старты мечты и день рождения программы.
Фото: официальный сайт проекта «Лыжи мечты»
 
Директор «Центра адаптивного спорта Галина Пономарева так прокомментировала новую программу реабилитации: 

Психологический эмоциональный подъем от занятий и воздействие на тонус мышечной системы дают поразительный эффект. Это было видно уже на тех ребятах, которые участвовали в тестовых занятиях при обучении инструкторов. Если эта программа даст действенные результаты, в чем я нисколько не сомневаюсь, то ее можно будет продолжать с другими категориями детей с ограниченными возможностями здоровья, которых в Нижнем Тагиле около полутора тысяч.

Сергей Носов подчеркнул: 

Это не просто реабилитационная программа, а возможность для ребят получать те эмоции и ощущения, которые им раньше были недоступны. Мы очень рады, что Нижний Тагил в числе первых присоединился к программе «Лыжи мечты».
© TagilCity.ru
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