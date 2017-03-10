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Более 55 000 рублей задолжало предприятие в Сысерти своим сотрудникам

10 марта 2017, 08:05Добавить новость
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Только прокурорская проверка на сысертском предприятии «Уралгидромаш» помогла получить долги по зарплате 800 рабочим. 

С августа по октябрь 2016 года на предприятии в Сысерти «Уралгидромаш» образовалась задолженность перед рабочими в размере 55 000 рублей. По заявлению работников АО была проведена прокурорская проверка, которая подтвердила факт нарушения трудового законодательство. Был составлен акт.

В сентябре 2016 года руководитель «Уралгидромаша» был оштрафован на 5 000 рублей, в декабре в отношении него было возбуждено административное дело по статье КоАП «о невыплате заработной платы более двух месяцев», которое находится на рассмотрении в суде.

После вмешательства прокуратуры вся задолженность по зарплате была полностью выплачена рабочим, сообщает прокуратура Свердловской области.

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