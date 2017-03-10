Более 55 000 рублей задолжало предприятие в Сысерти своим сотрудникам

Только прокурорская проверка на сысертском предприятии «Уралгидромаш» помогла получить долги по зарплате 800 рабочим.

С августа по октябрь 2016 года на предприятии в Сысерти «Уралгидромаш» образовалась задолженность перед рабочими в размере 55 000 рублей. По заявлению работников АО была проведена прокурорская проверка, которая подтвердила факт нарушения трудового законодательство. Был составлен акт.





В сентябре 2016 года руководитель «Уралгидромаша» был оштрафован на 5 000 рублей, в декабре в отношении него было возбуждено административное дело по статье КоАП «о невыплате заработной платы более двух месяцев», которое находится на рассмотрении в суде.





После вмешательства прокуратуры вся задолженность по зарплате была полностью выплачена рабочим, сообщает прокуратура Свердловской области.