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Новости Нижнего Тагила

Четверо сотрудников «Уралвагонзавода» стали лучшими инженерами в России по версии конкурса «Инженер года-2016» (ФОТО)

10 марта 2017, 15:40Добавить новость
Нижний Тагил,УВЗ,рабочие,инженер,сотрудники,конкурс,победа,профмастерство,профессионализм
По итогам XVII Всероссийского конкурса «Инженер года-2016», посвященного 150-летию Русского технического общества, работники УВЗ были отмечены наградами победителей и дипломами лауреатов, об этом сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода». Шесть инженеров и конструкторов «Уралвагонзавода» стали лучшими в своих специальностях на Всероссийском профессиональном конкурсе. Четверо из них – Андрей Костромитин, Юрий Самойлов, Александр Овечкин и Сергей Шпирна  победили в первом туре профессионального мастерства, двое – Ирина Клещевникова и Антон Москвичев  получили звание лауреатов конкурса «Инженер года». 

Данное мероприятие проводится каждый год. Его поддерживают Правительство РФ, российское инженерное сообщество и руководители регионов страны. 
Нижний Тагил,УВЗ,рабочие,инженер,сотрудники,конкурс,победа,профмастерство,профессионализм
Фото: пресс-служба «Уралвагонзавода»
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