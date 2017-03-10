Четверо сотрудников «Уралвагонзавода» стали лучшими инженерами в России по версии конкурса «Инженер года-2016» (ФОТО)

По итогам XVII Всероссийского конкурса «Инженер года-2016», посвященного 150-летию Русского технического общества, работники УВЗ были отмечены наградами победителей и дипломами лауреатов, об этом сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода». Шесть инженеров и конструкторов «Уралвагонзавода» стали лучшими в своих специальностях на Всероссийском профессиональном конкурсе. Четверо из них – Андрей Костромитин, Юрий Самойлов, Александр Овечкин и Сергей Шпирна – победили в первом туре профессионального мастерства, двое – Ирина Клещевникова и Антон Москвичев – получили звание лауреатов конкурса «Инженер года».
Данное мероприятие проводится каждый год. Его поддерживают Правительство РФ, российское инженерное сообщество и руководители регионов страны.
Фото: пресс-служба «Уралвагонзавода»