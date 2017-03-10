| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Цикл профориентационных форумов начался в Нижнем Тагиле: 16 экспертов представили молодёжи 16 разных профессий

10 марта 2017, 18:00Добавить новость
Сегодня, 10 марта, начался цикл профориентационных форумов для молодёжи Нижнего Тагила. Встреча прошла в вагонской школе №55.
Выпускник часто не знает, куда ему податься после школы. Поэтому такой важный выбор - выбор профессии - делается наудачу. Он учится 4-5 лет тому, что ему не интересно, чтобы потом стать посредственным работником чуждой ему сферы и жить от выходных до выходных, от зарплаты до зарплаты, -- объяснил недавний выпускник ВУЗа.

Тем, кому в этом жизненном алгоритме увиделись знакомые мотивы, возможно стоит обратить внимание на эту проблему.

 

 

Первый форум общегородского уровня состоялся 18 мая 2016 года в Городском дворце молодёжи. Туда пришло 450 человек. Мы поняли, что этого недостаточно, а значит нужно проводить такие мероприятия  на районном уровне. Сегодня на Вагонке прошёл первый районный форум по профориентации молодёжи, -- рассказал его организатор и лучший молодой предприниматель России - 2014 года Сергей Партин.

 

Различные профессии были представлены 16 экспертами, людьми, которые состоялись в своей профессии и готовы рассказать о ней. Их презентации распределились по двум блокам, в каждом из которых по 8 профессий.

 

На сегодня ожидалось 200-230 человек с Вагонки. Они разбиваются на 8 подгрупп и идут по секциям. За 2 часа сегодня ребята познакомились с двумя профессиями, -- пояснили организаторы.

 

На прошлом форуме было представлено несколько специализаций:

  • металлургия
  • разработка программного обеспечения
  • нефтегазовая отрасль, железнодорожная отрасль
  • конструктор
  • мануальная терапия и йога
  • кондитер
  • разработка сайтов
  • веб-дизайн
  • эколог
  •  косметология
  • архитектор
  • режиссер
  • управление персоналом
  • фото и видеосъемка
  • медицина
  • предпринимательство
  • художник и дизайнер одежды
  • музыкант
  • ведущий праздников
  • криминалистика
  • следователь

    До конца года запланировано провести ещё 2 форума: один - в начале, другой - в конце апреля. Как некоммерческая организация Мы некоммерческая организация, поэтому сделаем сразу, как только удастся привлечь на это ресурсы, -- сообщили организаторы.

Профориентация служит двум основным целям: социальной и экономической защиты личности, а также укреплению экономической мощи государства через более рациональное распределение и использование трудового потенциала страны.

Замечено, что человек, выбравший профессию в соответствии со своими интересами, возможностями и склонностями, успешнее осваивает её и скорее достигает ощутимых результатов в профессиональном и материальном аспектах.

Труд в жизни каждого человека имеет определяющее значение и от того, как человек относится к труду во многом зависит его судьба.  Мир профессий в обществе - сложная, динамичная, постоянно развивающаяся система. Для знакомства детей с трудом взрослых в Нижнем Тагиле была создана первая «Лаборатория профессий». 


© Екатерина Малых, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Комментарии (1)
vfabo 10.03.2017 18:23:12 #
вы в курсe, что бoльшинство продуктoв питания зaражeны пaразитами и бaктeриями?! Эта заразa накaпливаeтся в нашем организмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк). Но этому есть спaсение, теперь мoжно очистить организм и oздоровиться, у меня после oчистки  исчезли круги под глaзaми, бoли в голове и в суставaх, ушла хрoническая усталость и улучшился аппeтит я стала высыпаться и в oбщeм я стaла выглядeть моложe и здорoвeе. Вот статья Минздрaва-- ссылка
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 83
Подписаться на новости