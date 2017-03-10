Цикл профориентационных форумов начался в Нижнем Тагиле: 16 экспертов представили молодёжи 16 разных профессий

Выпускник часто не знает, куда ему податься после школы. Поэтому такой важный выбор - выбор профессии - делается наудачу. Он учится 4-5 лет тому, что ему не интересно, чтобы потом стать посредственным работником чуждой ему сферы и жить от выходных до выходных, от зарплаты до зарплаты, -- объяснил недавний выпускник ВУЗа.

Первый форум общегородского уровня состоялся 18 мая 2016 года в Городском дворце молодёжи. Туда пришло 450 человек. Мы поняли, что этого недостаточно, а значит нужно проводить такие мероприятия на районном уровне. Сегодня на Вагонке прошёл первый районный форум по профориентации молодёжи, -- рассказал его организатор и лучший молодой предприниматель России - 2014 года Сергей Партин.

Различные профессии были представлены 16 экспертами, людьми, которые состоялись в своей профессии и готовы рассказать о ней. Их презентации распределились по двум блокам, в каждом из которых по 8 профессий.

На сегодня ожидалось 200-230 человек с Вагонки. Они разбиваются на 8 подгрупп и идут по секциям. За 2 часа сегодня ребята познакомились с двумя профессиями, -- пояснили организаторы.

На прошлом форуме было представлено несколько специализаций:





металлургия

разработка программного обеспечения

нефтегазовая отрасль, железнодорожная отрасль

конструктор

мануальная терапия и йога

кондитер

разработка сайтов

веб-дизайн

эколог

косметология

архитектор

режиссер

управление персоналом

фото и видеосъемка

медицина

предпринимательство

художник и дизайнер одежды

музыкант

ведущий праздников

криминалистика

следователь



До конца года запланировано провести ещё 2 форума: один - в начале, другой - в конце апреля. Как некоммерческая организация Мы некоммерческая организация, поэтому сделаем сразу, как только удастся привлечь на это ресурсы, -- сообщили организаторы.

Профориентация служит двум основным целям: социальной и экономической защиты личности, а также укреплению экономической мощи государства через более рациональное распределение и использование трудового потенциала страны.





Замечено, что человек, выбравший профессию в соответствии со своими интересами, возможностями и склонностями, успешнее осваивает её и скорее достигает ощутимых результатов в профессиональном и материальном аспектах.



Труд в жизни каждого человека имеет определяющее значение и от того, как человек относится к труду во многом зависит его судьба. Мир профессий в обществе - сложная, динамичная, постоянно развивающаяся система. Для знакомства детей с трудом взрослых в Нижнем Тагиле была создана первая «Лаборатория профессий».



