Цикл профориентационных форумов начался в Нижнем Тагиле: 16 экспертов представили молодёжи 16 разных профессий

Выпускник часто не знает, куда ему податься после школы. Поэтому такой важный выбор - выбор профессии - делается наудачу. Он учится 4-5 лет тому, что ему не интересно, чтобы потом стать посредственным работником чуждой ему сферы и жить от выходных до выходных, от зарплаты до зарплаты, -- объяснил недавний выпускник ВУЗа.
Тем, кому в этом жизненном алгоритме увиделись знакомые мотивы, возможно стоит обратить внимание на эту проблему.
Первый форум общегородского уровня состоялся 18 мая 2016 года в Городском дворце молодёжи. Туда пришло 450 человек. Мы поняли, что этого недостаточно, а значит нужно проводить такие мероприятия на районном уровне. Сегодня на Вагонке прошёл первый районный форум по профориентации молодёжи, -- рассказал его организатор и лучший молодой предприниматель России - 2014 года Сергей Партин.
Различные профессии были представлены 16 экспертами, людьми, которые состоялись в своей профессии и готовы рассказать о ней. Их презентации распределились по двум блокам, в каждом из которых по 8 профессий.
На сегодня ожидалось 200-230 человек с Вагонки. Они разбиваются на 8 подгрупп и идут по секциям. За 2 часа сегодня ребята познакомились с двумя профессиями, -- пояснили организаторы.
На прошлом форуме было представлено несколько специализаций:
- металлургия
- разработка программного обеспечения
- нефтегазовая отрасль, железнодорожная отрасль
- конструктор
- мануальная терапия и йога
- кондитер
- разработка сайтов
- веб-дизайн
- эколог
- косметология
- архитектор
- режиссер
- управление персоналом
- фото и видеосъемка
- медицина
- предпринимательство
- художник и дизайнер одежды
- музыкант
- ведущий праздников
- криминалистика
- следователь
До конца года запланировано провести ещё 2 форума: один - в начале, другой - в конце апреля. Как некоммерческая организация Мы некоммерческая организация, поэтому сделаем сразу, как только удастся привлечь на это ресурсы, -- сообщили организаторы.
Профориентация служит двум основным целям: социальной и экономической защиты личности, а также укреплению экономической мощи государства через более рациональное распределение и использование трудового потенциала страны.
Замечено, что человек, выбравший профессию в соответствии со своими интересами, возможностями и склонностями, успешнее осваивает её и скорее достигает ощутимых результатов в профессиональном и материальном аспектах.
Труд в жизни каждого человека имеет определяющее значение и от того, как человек относится к труду во многом зависит его судьба. Мир профессий в обществе - сложная, динамичная, постоянно развивающаяся система. Для знакомства детей с трудом взрослых в Нижнем Тагиле была создана первая «Лаборатория профессий».