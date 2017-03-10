| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Онлайн-обучение заменит преподавателей в российских вузах

10 марта 2017, 13:45Добавить новость
Россия,образование,лекция,дистанционное обучение,обучение,преподаватели,Университет,студенты,онлайн
Министерство образования РФ планирует провести в вузах страны эксперимент, предусматривающий замену занятий с преподавателями на онлайн-обучение, сообщает газета «Известия». В этом году в российских высших учебных заведениях пройдет новый эксперимент. Он продлится до конца года. 

Цель нововведения – проверить и сравнить эффективность традиционного метода обучения с онлайн-курсами. Электронная форма обучения включает в себя два варианта: полная замена «живого» преподавания и частичная замена уроков с преподавателями. 

С 2018 года планируется введение онлайн-обучения в некоторых вузах России, поэтому данный эксперимент поможет понять, насколько окажутся полезны онлайн-занятия. 

Студенты заинтересованы в новой форме обучения онлайн. При этом эксперты опасаются, что это приведет к сокращению преподавательского персонала из числа рядовых педагогов вузов. 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , ,
Первокурсники исторического факультета в Кемерово разделись догола на посвящении в студенты 7 сентября 2016, 12:40
Студенты из Японии будут проходить обучение в ВУЗах Екатеринбурга (ФОТО) 20 июня 2016, 18:40
Не хуже, чем заграницей: российские студенты высоко оценили уровень высшего образования в стране 31 марта 2016, 12:20 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 26
Подписаться на новости