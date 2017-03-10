Плата за ночную охрану детского сада: необходимость или лишние поборы с родителей Нижнего Тагила?

По информации родителей, деньги собираются на охрану детского сада в ночное время. То есть на то время суток, когда детей в образовательном учреждении нет.

Ребенок посещает детский сад № 195 МАДОУ «Маячок». В марте месяце всем родителям выдали квитанции за охрану на имя благотворительного фонда детского сада «Маячок» «Развивайся, детский сад!». Заявления на добровольный взнос никто, соответственно, не писал. Заведующая детским садом таким образом собирает с родителей деньги на оплату охраны в ночное время, когда детей в садике даже нет. Прошу Вас разобраться в принудительных поборах, -- рассказала мама одного из воспитанников детского сада журналистам TagilCity.ru.



В разговоре с журналистами TagilCity.ru представитель детского сада решительно опроверг информацию о том, что внос является принудительным.

Охрана детского сада №195 осуществляется с 2004 года. Для законности и добровольности пожертвований на охрану было предложено проводить оплату через квитанции фонда «Развивайся, детский сад!». Любые благотворительные взносы в адрес этого благотворительного фонда производятся только на добровольных началах. Сам фонд создан по инициативе родительской общественности МАДОУ «Маячок», является официально зарегистрированным юридическим лицом. Квитанции, предложенные родителям к оплате, предполагают не обязательную оплату, а взнос на принципах добровольности. Я лично присутствовала на том собрании, в его протоколе отражено, что любые взносы делаются только добровольно. Кроме того, я распорядилась, чтобы любые взносы проходили только безналично в целях антикоррупционных мероприятий, -- объяснила журналистам TagilCity.ru директор МАДОУ «Маячок» Надежда Давыдова.



Согласно данным системы «СПАРК», благотворительный фонд «Развивайся, детский сад!» действительно зарегистрирован в Минюсте как юридическое лицо с 2015 года.



Необходимость ночной охраны детского сада директор объяснила криминальной неблагополучностью района, в котором располагается образовательное учреждение.



В этом детском саду имели место действия уголовной направленности – битье окон, поломка архитектурных форм на территории детского сада, распитие спиртных напитков неблагополучными элементами. Были замечены даже лица, употребляющие наркотики. Мы неоднократно находили шприцы. Женщины-сторожа, работающие по ночам, боятся выходить к ним – вызывают полицию, а когда полицейские приезжают – нередко эти элементы уже покидают территорию образовательного учреждения. Потому цель охраны [на оплату которой собираются средства - прим. ред.] – обеспечить безопасность участников образовательных отношений. Чтобы утром дети приходили на чистые участки. Чтобы ни детей, ни их родителей не поджидали никакие опасности на территории, -- объяснила журналистам TagilCity.ru директор МАДОУ «Маячок» Надежда Давыдова.



В полиции, тем не менее, не смогли подтвердить информацию о том, что в обозримом прошлом детский сад становился мишенью вандалов.

За последний год обращений от сотрудников детского сада №195 в полицию не поступало. По информации участкового, инцидент с разбитием окон имел место несколько лет назад, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.



Напомним, статья 43 Конституции РФ гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного образования для всех граждан страны.