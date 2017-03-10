Уральские правоохранители будут учиться защищать права геев у специалистов из Европы и США

В Екатеринбург из США и Европы приедут специалисты, которые научат правоохранителей защищать права секс-меньшинств. На конференции будут присутствовать лектора из Европы, консул Франции, представитель посольства Швейцарии и уполномоченный по правам человека в Свердловской области.
В программу включен мастер-класс, система диалога и лекция по защите прав геев в России. На семинаре будет презентована книга «Как положить чиновника на лопатки», которая заявлена как первая книга Уральской международной школы прав человека.
Конференция «Уральская международная школа прав человека-2017» пройдет в Екатеринбурге 30-31 марта, сообщает URA.RU.