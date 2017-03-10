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Новости Нижнего Тагила

Врачи Верхней Пышмы за свой счет покупают лекарства для пациентов

10 марта 2017, 09:50Добавить новость
Свердловская область,Верхняя Пышма,здоровье,врач,больница,медицина,лекарства,зарплата,деньги,работа
Накануне стало известно, что докторам больницы в Верхней Пышме приходится самим покупать лекарства для больных и брать по несколько дополнительных рабочих смен. Как пишет портал Ура.ру, работать по несколько смен подряд медперсонал вынужден, чтобы не оказаться за чертой бедности. Врачи получают 16-20 тыс. в месяц, а младший медперсонал и вовсе переведен на должности уборщиц и получает не более 10 тыс. в месяц.
 
Врачам приходится оставаться на ночные дежурства, так как они больше оплачиваются, а потом, после пары часов сна, снова выходить в дневную смену. Как сообщают сами медики, они работают на износ. 
 
В больнице не хватает медикаментов, о чем врачам запрещено сообщать пациентам, медики покупают лекарства за свои деньги. Молодое поколение врачей не спешит идти работать за мизерную зарплату и в больнице остались только старожилы, большинство из которых предпенсионного возраста.
 
Стоит заметить, что ранее сотрудники данной больницы уже обращались с жалобами в СМИ, в учреждении была проведена проверка Минздрава Свердловской области, но после нее ничего не изменилось.
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