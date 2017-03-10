Жители Нижнего Тагила пострадали от мошенников-продавцов цветов (ФОТО)

Многие тагильчане оказались обманутыми продавцами цветов в соцсети «ВКонтакте», обещавшими доставить товар по указанному заказчиками адресу, сообщает интернет-газета «Все новости».

8 марта пользователи «ВКонтакте» из Нижнего Тагила, ставшие жертвой обмана группы продавцов цветов в соцсети, обратились в техподдержку ВК с просьбой заблокировать сообщество.



Они пожаловались на группу по доставке цветов: администраторы сообщества принимали заказ на услугу, получали деньги, которые являлись оплатой услуги по доставке цветов, но она не была выполнена.





Тогда обманутые покупатели решили, что сообщество, обманывающее людей, должно быть заблокировано.









В настоящее время пострадавшие раздумывают над тем, чтобы обратиться с заявлением в правоохранительные органы.





Фото: «Все новости»





На первый взгляд, группа активна, имеет много пользователей, но при получении денег ее администраторы перестают отвечать заказчику в переписке.





Представитель ГУ МВД по Свердловской области Нина Пелевина обращается к тем пользователям, которых интересуют услуги в интернете:



