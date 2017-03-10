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Новости Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила пострадали от мошенников-продавцов цветов (ФОТО)

10 марта 2017, 09:35Добавить новость
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Многие тагильчане оказались обманутыми продавцами цветов в соцсети «ВКонтакте», обещавшими доставить товар по указанному заказчиками адресу, сообщает интернет-газета «Все новости»

8 марта пользователи «ВКонтакте» из Нижнего Тагила, ставшие жертвой обмана группы продавцов цветов в соцсети, обратились в техподдержку ВК с просьбой заблокировать сообщество.

Они пожаловались на группу по доставке цветов: администраторы сообщества принимали заказ на услугу, получали деньги, которые являлись оплатой услуги по доставке цветов, но она не была выполнена.

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Тогда обманутые покупатели решили, что сообщество, обманывающее людей, должно быть заблокировано.

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В настоящее время пострадавшие раздумывают над тем, чтобы обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

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Фото: «Все новости»

На первый взгляд, группа активна, имеет много пользователей, но при получении денег ее администраторы перестают отвечать заказчику в переписке. 

Представитель ГУ МВД по Свердловской области Нина Пелевина обращается к тем пользователям, которых интересуют услуги в интернете:

Свердловская полиция призывает уральцев внимательнее относиться к покупкам в Интернете и не вестись на слишком низкие цены. Чаще всего это признак мошенничества.

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