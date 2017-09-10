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Новости Нижнего Тагила

3 квартиры и 20 машин разыгрываются в Нижнем Тагиле среди избирателей (ВИДЕО)

10 сентября 2017, 08:45Добавить новость
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На избирательных участках Нижнего Тагила начались розыгрыши. Тагильчане уже начали выигрывать призы. 

На избирательных участках Нижнего Тагила начались розыгрыши призов. Тагильчане уже начали выигрывать первые сувениры.

Среди тагильчан будет разыгрываться 3 квартиры и 20 автомобилей.Также избиратели в Нижнем Тагиле уже начали выигрывать подарки - бытовую технику.

Каждый, кто вытянул сертификат со словом «Подарок», может выбрать из 10 наименований бытовой техники. Это и микроволновые печи, и пылесосы, и многое другое. То есть людям будет очень удобно выбирать из такого широкого спектра, -- рассказали Tagilcity в пресс-службе фестиваля Уральские Самоцветы.

 

 

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