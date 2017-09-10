3 квартиры и 20 машин разыгрываются в Нижнем Тагиле среди избирателей (ВИДЕО)

На избирательных участках Нижнего Тагила начались розыгрыши призов. Тагильчане уже начали выигрывать первые сувениры.





Среди тагильчан будет разыгрываться 3 квартиры и 20 автомобилей.Также избиратели в Нижнем Тагиле уже начали выигрывать подарки - бытовую технику.





Каждый, кто вытянул сертификат со словом «Подарок», может выбрать из 10 наименований бытовой техники. Это и микроволновые печи, и пылесосы, и многое другое. То есть людям будет очень удобно выбирать из такого широкого спектра, -- рассказали Tagilcity в пресс-службе фестиваля Уральские Самоцветы.