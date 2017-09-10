5 автомобилей были выиграны тагильскими избирателями

Избиратели Нижнего Тагила выиграли уже 5 автомобилей и 1 квартиру, сообщает администрация Нижнего Тагила. Напомним, первую квартиру в Нижнем Тагиле выиграл житель ГГМ на избирательном участке № 80.



Счастливые обладатели машин уже оформляют документы и получают номера в ГАИ. На месте работает страховая компания. Награждение пройдет на главной сцене в парке им. Бондина с 12 до 16 часов.



У тагильчан еще есть возможность принять участие в розыгрыше ценных призов на избирательных участках города.



