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Новости Нижнего Тагила

5 автомобилей были выиграны тагильскими избирателями

10 сентября 2017, 11:06Добавить новость
Тагильчане выиграли 5 автомобилей на избирательных участках.

Избиратели Нижнего Тагила выиграли уже 5 автомобилей и 1 квартиру, сообщает администрация Нижнего Тагила. Напомним, первую квартиру в Нижнем Тагиле выиграл житель ГГМ на избирательном участке № 80.

Счастливые обладатели машин уже оформляют документы и получают номера в ГАИ. На месте работает страховая компания. Награждение пройдет на главной сцене в парке им. Бондина с 12 до 16 часов.

У тагильчан еще есть возможность принять участие в розыгрыше ценных призов на избирательных участках города.

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