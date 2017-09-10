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Новости Нижнего Тагила

7 квартир и 40 автомобилей выиграли избиратели Свердловской области (ВИДЕО)

10 сентября 2017, 15:00Добавить новость
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В рамках фестиваля «Уральские Самоцветы» свердловчане выиграли на избирательных участках 7 квартир и 40 автомобилей.

В Свердловской области продолжается розыгрыш ценных призов на избирательных участках. На данный момент счастливыми обладателями новых автомобилей стали 40 свердловчан, квартиры выиграли 7 человек. Из тагильских избирателей первым квартиру выиграл Данила Шестаковский - житель ГГМ.

 

Кроме того, более 200 участников голосования в регионе выиграли бытовую технику.

Фотоотчет: Выборы в Нижнем Тагиле, 09.09.2017

В Нижнем Тагиле обладателями жилплощади стали три избирателя. Розыгрыш в рамках фестиваля «Уральские Самоцветы» продолжается, тагильчане еще могут принять в нем участие.

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