Адвокат из Первоуральска рассказал о деле «педагога-истязательницы» (ВИДЕО)

Он рассказал, что видео попало в сеть, благодаря сожителю женщины, после того, как она инициировала расставание. Адвокат отметил, что переписка между экс-любовниками в соцсетях содержала «трёхэтажный мат» исключительно со стороны мужчины.



Ситуация, которая была записана на видео, произошла при следующих обстоятельствах: они делали уроки, но из-за некоторых умственных отклонений девочка не смогла усвоить материал, тогда приёмная мать не сдержалась и применила силу.



Адвокат отметил, что женщину нельзя обвинять в истязаниях, поскольку это подразумевает систематическое причинение побоев. «Раны», показанные в других видео, возникли из-за стрептодермии, падения на скользком полу, а также падения в бане. Коротко говоря, нет ни одного доказанного факта истязания, кроме того, который на видео.



Женщина находится под подпиской о невыезде. Назначена экспертиза для ребёнка. Девочка, по словам защитника, до сих пор находится в социальном центре. Какое решение вынесет суд в отношении матери, покажет время, передаёт Новый день.