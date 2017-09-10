Движение автобуса МУП «Тагильский трамвай» было блокировано в день выборов в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Неизвестные воспрепятствовали движению автобуса МУП «Тагильский трамвай» в день выборов в Нижнем Тагиле. Два автомобиля остановили транспортное средство с пассажирами, выехав навстречу.

Водитель МУП «Тагильский трамвай» работал на установленном рабочем маршруте согласно расписанию. Дорога проходила через Тагилстрой.





Со слов водителя, два неизвестных автомобиля двигались навстречу и преградили движение автобусу. В это время в салоне находились пассажиры.

Была создана аварийная обстановка на дороге, -- поясняет водитель автобуса.

Неизвестные предъявили водителю удостоверения и начали срывать рекламу с транспортного средства.





Из содержания удостоверений было непонятно, кому они принадлежат. Начали срывать рекламу с автобуса и совершать в отношении меня противоправные действия. Автобусы с этой рекламой на бортах ездят уже не первый день по городу, никому до этого не понадобилось убирать рекламу, -- рассказал работник МУП.

Водитель МУП «Тагильский трамвай» рассказал редакции TagilCity.ru, что включил задний ход и уехал с места происшествия.



