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Новости Нижнего Тагила

Движение автобуса МУП «Тагильский трамвай» было блокировано в день выборов в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

10 сентября 2017, 15:15Добавить новость
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Неизвестные воспрепятствовали движению автобуса МУП «Тагильский трамвай» в день выборов в Нижнем Тагиле.  Два автомобиля остановили транспортное средство с пассажирами, выехав навстречу.

Водитель МУП «Тагильский трамвай» работал на установленном рабочем маршруте согласно расписанию. Дорога проходила через Тагилстрой.

Со слов водителя, два неизвестных автомобиля двигались навстречу и преградили движение автобусу. В это время в салоне находились пассажиры.

 

Была создана аварийная обстановка на дороге, -- поясняет водитель автобуса.

 

Неизвестные предъявили водителю удостоверения и начали срывать рекламу с транспортного средства.

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Из содержания удостоверений было непонятно, кому они принадлежат. Начали срывать рекламу с автобуса и совершать в отношении меня противоправные действия. Автобусы с этой рекламой на бортах ездят уже не первый день по городу, никому до этого не понадобилось убирать рекламу, -- рассказал работник МУП.

 

Водитель МУП «Тагильский трамвай» рассказал редакции TagilCity.ru, что включил задний ход и уехал с места происшествия.  

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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Расписание движения трамваев

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