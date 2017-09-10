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Новости Нижнего Тагила

Инклюзивные кабинки для избирателей с особенностями здоровья предусмотрены в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

10 сентября 2017, 13:15Добавить новость
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На некоторых избирательных участках Нижнего Тагила предусмотрены специальные кабинки для людей, которые по тем или иным причинам не могут воспользоваться обычными.

О специальной кабинке, предусмотренной для избирателей с особенностями здоровья, журналистам TagilCity.ru рассказала председатель избирательного участка №2206:

 

Если кто-то из избирателей не может воспользоваться обычной кабинкой, он может присесть тут, прочитать. Тут точно также всё оборудовано для голосования.

 

Видео: 10 сентября, избирательный участок в школе №1. 


Напомним, избирательные участки в Нижнем Тагиле открылись с 8:00. 10 сентября тагильчане избирают мэра Нижнего Тагила, депутатов Городской думы седьмого созыва, губернатора Свердловской области.

 

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© Павел Щербина, TagilCity.ru
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