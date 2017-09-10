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Новости Нижнего Тагила

Первая квартира была выиграна избирателем из Каменска-Уральского

10 сентября 2017, 10:11Добавить новость
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Среди избирателей Свердловской области была выиграна первая квартира. Ее получил житель Каменска-Уральского.

Счастливчиком, выигравшим первую квартиру из 15 ожидаемых по области, стал житель Каменска-Уральского. Первая квартира была разыграна в 10 утра в рамках фестиваля «Уральские Самоцветы».

Напомним, в Нижнем Тагиле первый автомобиль выиграла женщина на избирательном участке по ул. Известковой.

 

Выиграть ценные призы и принять участие в розыгрыше квартиры сможет любой желающий, пришедший на избирательный участок


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