Первая квартира была выиграна избирателем из Каменска-Уральского

Счастливчиком, выигравшим первую квартиру из 15 ожидаемых по области, стал житель Каменска-Уральского. Первая квартира была разыграна в 10 утра в рамках фестиваля «Уральские Самоцветы».



Напомним, в Нижнем Тагиле первый автомобиль выиграла женщина на избирательном участке по ул. Известковой.

Выиграть ценные призы и принять участие в розыгрыше квартиры сможет любой желающий, пришедший на избирательный участок.