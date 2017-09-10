Призёры лотереи фестиваля «Уральские самоцветы» рассказали о подарках в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Тагильчане, кому повезло больше других, выигрывали не менее 13 автомобилей и трёх квартир.
Однако обделённым с избирательных участков не ушёл никто из избирателей. Первые выигрыши бытовой техники начались буквально с первых минут после открытия избирательных участков.
При журналисте TagilCity.ru сертификат с подарком выиграла представительница избирательного участка, голосовавшая по месту жительства. Представители лотереи проинструктировали удивленную женщину, что подарок в магазине она сможет выбрать для себя или для супруга.
Как показал опыт других участников розыгрыша, в магазине победители могли выбрать среди товаров стоимостью около трёх тысяч рублей.
Наш выигрыш и выбор – утюг. Были очень удивлены и обрадованы выигрышем. Очень приятно, -- поделилась Ольга П. с журналистами TagilCity.ru.
Выиграли сертификат на подарок. На выбор были микроволновки, блендеры, мультиварки, пылесосы и прочее. Мы решили выбрать СВЧ-печь. Будем надеяться, что послужит, -- рассказал журналисту TagilCity.ru призёр лотереи Алексей С.
Фото, видео: 10 сентября, 2017 г.
Гарантированным призом беспроигрышной лотереи были сувениры фестиваля – канцтовары, магниты, кружки, и прочее.
Супруга выиграла мультиварку, мать ходила на выборы утром, потому ей достался сувенир-кружка. Я пришёл вечером, пришлось довольствоваться магнитом на холодильник. Как говорится, дарёному коню в зубы не смотрят. Всё равно сходил на выборы не зря, -- отметил тагильчанин Пётр в разговоре с журналистом TagilCity.ru.
Фотоотчет Выборы в Нижнем Тагиле, 10.09.2017