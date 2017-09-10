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Новости Нижнего Тагила

Свердловчане на избирательных участках уже выиграли 4 автомобиля (ВИДЕО)

10 сентября 2017, 09:40Добавить новость
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Продолжается розыгрыш ценных призов. Жители Свердловской области уже выиграли 4 автомобиля.

На избирательных участках Свердловской области уже начали выигрывать ценные призы. Свердловчане выиграли уже 4 автомобиля. Первым машину выиграл тагильчанин.

Еще двоими счастливчиками стали житель Каменска-Уральского и пенсионерка из Первоуральска Раиса Ивановна. Жительница Невьянска в качестве приза выбрала пылесос.

Всего в 20 городах свердловской области будет разыграно 130 автомобилей и 15 квартир, пишет пресс-служба фестиваля «Уральские Самоцветы».

Видео: «Уральские Самоцветы»

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