Свердловчане на избирательных участках уже выиграли 4 автомобиля (ВИДЕО)

На избирательных участках Свердловской области уже начали выигрывать ценные призы. Свердловчане выиграли уже 4 автомобиля. Первым машину выиграл тагильчанин.



Еще двоими счастливчиками стали житель Каменска-Уральского и пенсионерка из Первоуральска Раиса Ивановна. Жительница Невьянска в качестве приза выбрала пылесос.



Всего в 20 городах свердловской области будет разыграно 130 автомобилей и 15 квартир, пишет пресс-служба фестиваля «Уральские Самоцветы».





Видео: «Уральские Самоцветы»