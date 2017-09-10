Ключи от 3-х квартир и 13 машин были вручены тагильчанам на торжественном награждении (ВИДЕО)

Избиратели Нижнего Тагила выиграли 13 автомобилей и 3 квартиры. Сейчас в парке им. Бондина проходит торжественное вручение призов победителям.

В Нижнем Тагиле началось вручение автомобильных номеров участникам голосования. Тагильчане уже выиграли 13 машин из 20 выделенных на город. Награждение стартовало в 12 часов на главной сцене парка им. Бондина.





Первой тагильчанкой, получившей свой выигрыш, стала 58-летняя Наталья Ватолина. Она проголосовала утром на избирательном участке по улице Известковая.





Когда узнала, что получу машину, не поверила. Даже несколько раз проверила лотерейный билет. Ездить на автомобиле буду сама. Водительских прав пока нет, но обязательно пойду учиться, -- поделилась радостью Наталья Ватолина.

Напомним, обладателями квартир в Нижнем Тагиле стали три человека. Все они уже получили ключи от новостроек на ГГМ. Награждение победителей на площадке в парке Бондина продолжается.

Небольшие подарки и сувениры избиратели получают сразу после голосования. Тагильчане все еще могут участвовать в розыгрышах – избирательные участки функционируют до 20.00.



