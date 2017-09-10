Выигравшие автомобиль тагильчане получат ключи и страховку в день выборов (ВИДЕО)

В лотерее фестиваля «Уральские самоцветы» жители Нижнего Тагила выиграли 13 автомобилей. Ключи и страховку владельцы смогут получить в день выборов, 10 сентября.
Из 20 автомобилей, выделенных на Нижний Тагил, 13 уже обрели владельцев. 10 сентября в полдень состоялось награждение, на котором тагильчане получили ключи от своих машин.
Также в день выборов хозяева автомобилей смогут оформить страховку. Об этом заявил глава Ленинского района Нижнего Тагила Геннадий Мальцев.
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Люди получат документы, чтобы сегодня забрать автомобили. На местах работают сотрудники ГИБДД, которые регистрирует номера, и сотрудники страховых компаний, которые оформляют полисы ОСАГО, -- сообщил Геннадий Мальцев
Помимо автомобилей жители Нижнего Тагила стали обладателями трёх квартир и других ценных призов.