Выигравшие автомобиль тагильчане получат ключи и страховку в день выборов (ВИДЕО)

Из 20 автомобилей, выделенных на Нижний Тагил, 13 уже обрели владельцев. 10 сентября в полдень состоялось награждение, на котором тагильчане получили ключи от своих машин.



Также в день выборов хозяева автомобилей смогут оформить страховку. Об этом заявил глава Ленинского района Нижнего Тагила Геннадий Мальцев.

Люди получат документы, чтобы сегодня забрать автомобили. На местах работают сотрудники ГИБДД, которые регистрирует номера, и сотрудники страховых компаний, которые оформляют полисы ОСАГО, -- сообщил Геннадий Мальцев

Помимо автомобилей жители Нижнего Тагила стали обладателями трёх квартир и других ценных призов.



