Выигравший квартиру житель Нижнего Тагила рассказал о новом жилье (ФОТО)

Выигранная квартира-студия находится в четырнадатиэтажном доме в районе ГГМ. Данила Шестовских посетил свои новые владения вместе с семьей и журналистом TagilCity.ru.

Сейчас немного пришел в себя. Поначалу никак не мог поверить, что это произошло со мной. Все семьей приехали посмотреть новую квартиру, -- рассказал Данила Шестовских.



В новой квартире на улице Булата Окужавы еще нет света, дом не так давно сдали. Но ключи от нового жилища хозяева уже получили. Обладатель ценного приза - отец двоих детей.





Старшему 18 лет скоро исполнится, квартира нужна. Вот как раз и выиграли, -- поделился радостью тагильчанин.



Напомним, всего в день выборов в Нижнем Тагиле были выиграны 3 квартиры и 18 автомобилей.



