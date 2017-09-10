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Новости Нижнего Тагила

Выигравший квартиру житель Нижнего Тагила рассказал о новом жилье (ФОТО)

10 сентября 2017, 22:35Добавить новость
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Первую в розыгрше фестиваля «Уральские самоцветы» квартиру в Нижнем Таиле выиграл житель ГГМ Данила Шестовских. Получив призовой сертификат и ключи, он вместе с редакцией TagilCity.ru поехал посмотреть на свой выигрыш.

Выигранная квартира-студия находится в четырнадатиэтажном доме в районе ГГМ. Данила Шестовских посетил свои новые владения вместе с семьей и журналистом TagilCity.ru.

 

Сейчас немного пришел в себя. Поначалу никак не мог поверить, что это произошло со мной. Все семьей приехали посмотреть новую квартиру, -- рассказал Данила Шестовских.

 

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В новой квартире на улице Булата Окужавы еще нет света, дом не так давно сдали. Но ключи от нового жилища хозяева уже получили. Обладатель ценного приза - отец двоих детей.

Старшему 18 лет скоро исполнится, квартира нужна. Вот как раз и выиграли, -- поделился радостью тагильчанин.

 

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Напомним, всего в день выборов в Нижнем Тагиле были выиграны 3 квартиры и 18 автомобилей.

Фотоотчет: Выборы в Нижнем Тагиле, 10.09.2017

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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