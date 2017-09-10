Все 3 квартиры разыграны на избирательных участках в Нижнем Тагиле

В рамках фестиваля «Уральские самоцветы» проводится акция для избирателей, пришедших на участки 10 сентября. Среди главных призов квартиры, автомобили, бытовая техника. Для Нижнего Тагила выделены 3 квартиры, которые ко второй половине дня голосования уже ушли новым хозяевам.



Первым обладателем квартиры стал Данила Шестаковский, который вытащил выигрышный билет на избирательном участке № 2280 на ГГМ. Молодая тагильчанка, пришедшая с ребёнком на избирательный участок на Старателе стала обладательницей второй квартиры. Третья квартира была выиграна на избирательном участке на Энтузиастов 1А.



Глава Нижнего Тагила отметил, что победители должны, как можно быстрее получить ключи и осмотреть выигранное жильё.