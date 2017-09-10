Все 3 квартиры разыграны на избирательных участках в Нижнем Тагиле

В рамках фестиваля «Уральские самоцветы» проводится акция для избирателей, пришедших на участки 10 сентября. Среди главных призов квартиры, автомобили, бытовая техника. Для Нижнего Тагила выделены 3 квартиры, которые ко второй половине дня голосования уже ушли новым хозяевам.
Первым обладателем квартиры стал Данила Шестаковский, который вытащил выигрышный билет на избирательном участке № 2280 на ГГМ. Молодая тагильчанка, пришедшая с ребёнком на избирательный участок на Старателе стала обладательницей второй квартиры. Третья квартира была выиграна на избирательном участке на Энтузиастов 1А.
Фотоотчёт: Выборы в Нижнем Тагиле, 09.09.2017
Глава Нижнего Тагила отметил, что победители должны, как можно быстрее получить ключи и осмотреть выигранное жильё.
Нужно сделать так, чтобы выигравшие тагильчане как можно скорее получили ключи от квартир и смогли осмотреть свое жильё, -- заявил Сергей Носов на совещании в администрации города.