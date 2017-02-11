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Новости Нижнего Тагила

34 млн. рублей заплатит застройщик за срыв ввода в эксплуатацию жилья для детей-сирот в Ревде

11 февраля 2017, 12:10Добавить новость
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Накануне свердловский суд оставил без удовлетворения апелляцию застройщика, которого ранее обязали уплатить 34 млн. руб. фонду жилищного строительства Свердловской области.

Как пишет «Правда УРФО», ООО «Авента инжиниринг» обязалось сдать в эксплуатацию несколько тысяч квадратных метров жилья для детей-сирот в Ревде. Однако к оговоренному в договоре сроку квадратные метры небыли построены.

Фонд жилищного строительства области обратился с иском в суд. Судебным решением подрядчика обязали выплатить заказчику вышеуказанную сумму. ООО «Авента инжиниринг» осталось не довольно решением и подало апелляцию, так как не усматривало оснований для расторжения договора и уплаты неустойки.

Апелляционная инстанция не удовлетворила исковых требований организации и оставила без изменений решение первой инстанции.

Заметим, что накануне прокурор области провел совещание, на котором призвал коллег ужесточить контроль за предоставлением жилья детям-сиротам.

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