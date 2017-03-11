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Новости Нижнего Тагила

Евгению Чудновец насильно удерживали в студии «Первого канала» на съемках телепередачи в Москве

11 марта 2017, 12:30Добавить новость
Москва,Чудновец,Первый канал,телепередача,съемки,нарушение,контракт

Об инциденте, произошедшем с Евгенией на съемках передачи «Мужское-женское» на «Первом канале» в Москве, рассказал СМИ ее адвокат.

Во время съемок телепередачи, в которой принимали участие Евгения и ее гражданский супруг Андрей Мясников, Евгения вела смс-переписку с представителями телеканала «Дождь», в которой договаривалась о предстоящем интервью. Телеоператоры главного канала страны подсмотрели с помощью камер текст переписки и организаторы «Мужского-женского» высказали девушке свое недовольство.

Редакторы программы стали удерживать Евгению и ее супруга в студии и в грубой форме просить отказаться от съемок на другом канале.

Как сообщил порталу Ура.ру Андрей Мясников, пока он не готов комментировать данную ситуацию, но с супругой все в порядке, сейчас они находятся в гостинице.

Руководство «Первого канала» опровергло факт инцидента, но пояснило, что с Евгенией Чудновец у них контракт, по которому она снимается только в их программах.

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