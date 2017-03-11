Смотритель кладбища в Екатеринбурге проведет 8 лет в тюрьме за взятки

Накануне в Екатеринбурге был вынесен приговор смотрителю кладбища, которой брал взятки с родственников умерших за захоронения. Стоит заметить, что данная услуга является бесплатной, однако осужденный получал с каждой семьи от 30 до 100 тыс. руб. за захоронение.

Мужчина тщательно «шифровался» и никогда не озвучивал сумму напрямую. Например, предлагал заплатить сумму, написанную на номерном знаке машины или сумму соответствующую скоростному режиму, с которым сейчас движется автомобиль.





О противозаконных действиях осужденного, как пишет «Комсомольская правда», правоохранители узнали от пострадавших семей. Мужчина приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в девять млн. руб.