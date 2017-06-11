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Более 100 бутылок крепкого алкоголя были изъяты из гей-клуба в Екатеринбурге (ФОТО)

11 июня 2017, 12:30Добавить новость
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В один из гей-клубов Екатеринбурга в ночь на 10 июня с проверкой пришли представители Росгвардии в сопровождении ОМОН. Как оказалось, в заведении происходила незаконная реализация алкоголя.

Посетители, пишет E1.ru, находились в недоумении от грубого отношения со стороны мужчин в бронежилетах и черных масках.

По словам гостей клуба, порядка трех часов они были вынуждены стоять у стены, с заложенными за спину руками.

В течение этого времени люди в масках жутким грохотом обыскивали помещения.

 

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Фото: E1.ru


Как пояснили в УМВД по Екатеринбургу, в заведении на улице Бажова незаконно продавали виски, коньяк, водку, шампанское и вино. Всего было изъято более 100 бутылок с алкоголем. Владелец не смог предоставить документы, разрешающие продавать эти виды спиртных напитков. Порядка 70 ящиков были изъяты и помещены на ответственное хранение. По данному факту будет проведена проверка.

© TagilCity.ru
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