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Новости Нижнего Тагила

Денежная помощь будет оказана семьям 8 погибших в аварии свердловчан (ВИДЕО)

11 сентября 2017, 07:00Добавить новость
город,дорога,дтп,Екатеринбург,насилие,Россия,Свердловская область
В страшной массовой аварии на Полевском тракте погибли восемь человек. Все они оказались сотрудниками газовой компании Свердловской области.

Как стало известно, в УАЗах находились работники газовой службы, которые ехали с ремонтных работ из Екатеринбурга домой.

Семьям погибших будет оказана материальная помощь от компании, где они работали. Отмечается, что мужчины были высококлассными специалистами в своей области. Известны такие фамилии погибших - Саламатин, Пельменев, Сабуров, Андреев, Панов, Овчинников, Исламов, пишет E1.ru.

Авария, напомним, произошла 9 сентября в вечернее время. Фура, груженная песком, рухнула на один из УАЗов, а другой задела по касательной. Помимо погибших, в аварии есть четверо травмированных. Возбуждено уголовное дело.

 

Видео: E1.ru
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