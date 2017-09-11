Денежная помощь будет оказана семьям 8 погибших в аварии свердловчан (ВИДЕО)

Как стало известно, в УАЗах находились работники газовой службы, которые ехали с ремонтных работ из Екатеринбурга домой.





Семьям погибших будет оказана материальная помощь от компании, где они работали. Отмечается, что мужчины были высококлассными специалистами в своей области. Известны такие фамилии погибших - Саламатин, Пельменев, Сабуров, Андреев, Панов, Овчинников, Исламов, пишет E1.ru.





Авария, напомним, произошла 9 сентября в вечернее время. Фура, груженная песком, рухнула на один из УАЗов, а другой задела по касательной. Помимо погибших, в аварии есть четверо травмированных. Возбуждено уголовное дело.