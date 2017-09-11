Воры украли дорогой велосипед у екатеринбуржца средь бела дня (ВИДЕО)

Кража была совершена в доме по улице Электриков на Эльмаше. Байк находился на лестничной клетке. Воры, зная о возможном «улове», ждали, пока кто-нибудь откроет дверь подъезда. Они поднялись на 14 этаж, а затем вернулись на второй и отсоединили байк. Не спасла ситуацию противоугонка, которой постоянно пользовался велосипедист.



Велосипед они сумели пронести в обход консьержа.



Мужчина, оставшийся без транспорта стоимостью в 25 тысяч рублей, обратился в полицию. Он был возмущён наглостью воров, которые обокрали его в его же доме и днём, пишет E1.ru.



Мужчина рассказал, что в начале месяца один из молодых людей, засветившхйся на камерах видеонаблюдения, украл транспортное средство у его соседа. В этот раз он прихватил с собой подельника.



При похожих обстоятельствах вор в медицинской маске похитил велосипед из подъезда по улице С.Перовской в начале лета.



