МРОТ и прожиточный минимум в России будут уравнены к началу 2019 года (ВИДЕО)

11 сентября на заседании с министрами президент Владимир Путин потребовал уравнять МРОТ с прожиточным минимумом. К 1 января 2018 года МРОТ должен составлять не менее 85% от прожиточного минимума, обозначил первостепенную задачу глава государства.



К 1 января 2019 минимальный размер оплаты труда должен соответствовать прожиточному минимуму. Уравнивание может произойти и раньше, если соответствующие ведомства будут к этому готовы, передают «Известия».



На данный момент МРОТ составляет 7 800 рублей, прожиточный минимум равняется 9 978 рублей. Последнее увеличение минимального размера оплаты труда произошло 1 июля, тогда МРОТ стал больше на 300 рублей.



