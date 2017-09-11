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Новости Нижнего Тагила

МРОТ и прожиточный минимум в России будут уравнены к началу 2019 года (ВИДЕО)

11 сентября 2017, 22:35Добавить новость
бюджет,деньги,Путин,Россия,чиновники,экономика,мрот,прожиточный минимум,повышение
Президент РФ Владимир Путин поручил членам правительства уровнять величину МРОТ с прожиточным минимумом. Новый минимальный размер оплаты труда следует ожидать к началу 2019 года.

11 сентября на заседании с министрами президент Владимир Путин потребовал уравнять МРОТ с прожиточным минимумом. К 1 января 2018 года МРОТ должен составлять не менее 85% от прожиточного минимума, обозначил первостепенную задачу глава государства.

К 1 января 2019 минимальный размер оплаты труда должен соответствовать прожиточному минимуму. Уравнивание может произойти и раньше, если соответствующие ведомства будут к этому готовы, передают «Известия».

На данный момент МРОТ составляет 7 800 рублей, прожиточный минимум равняется 9 978 рублей. Последнее увеличение минимального размера оплаты труда произошло 1 июля, тогда МРОТ стал больше на 300 рублей.


Видео: Рен-ТВ
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Комментарии (1)
xemafor 11.09.2017 23:36:46 #
Скоро все МРОТ будем получать,независимо от характера и сложности работы .И это не только в Тагиле.В других городах ещё веселее.
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