Препятствия на пути к знаниям: в Нижнем Тагиле затоплен переход к гимназии (ФОТО)

О проблеме, с которой ежедневно сталкиваются многие школьники и жители микрорайона ГГМ журналистам TagilCity.ru рассказала читательница портала.

С началом учебного года проблема затопления этого перехода стала очень актуальна, так как наши дети не могут переходить по пешеходному переходу после дождя, а когда наступят заморозки, переход превратится в каток. Сейчас ребята переходят дорогу по «лежачему полицейскому», тем самым нарушая ПДД. Переходя в неположенном месте, мы сами учим своих детей халатности и безответственности. Наблюдая за этим переходом, я просто ужаснулась. Водители машин не понимают, что происходит, они сигналят детям, которые как могут, так и переходят затопленное место, при этом еще и обрызгивая их, -- сообщила журналистам TagilCity.ru мама одной из учениц гимназии.



Администрация школы рассказала, что о проблеме известно, однако её решение находится не только за пределами компетенции школьного руководства, но и вне компетенции городской администрации.

Как только эту дорогу отремонтировали два года назад, там сразу на переходе стала скапливаться вода. И все эти годы я бью в колокола и пишу в различные инстанции. Ответ один - дорога находится в ведении управляющей компании. Инициативная группа наших родителей писала обращение к УК, но пока ничего не изменилось. Кроме того, что недавно со стороны дома был установлен забор, который дополнительно затруднил обход затопленного участка, -- рассказала журналистам TagilCity.ru директор Политехнической гимназии Елена Дьячкова.



В управляющей компании «СтройСервис», обслуживающей дом №1 на ул. Тагилстроевская, в течение дня так и не ответили на звонки журналистов TagilCity.ru.

Фото: 11 сентября, 2017 г.



Руководство школы с благодарностью отметило вмешательство в проблемы образовательного учреждения заместителя главы города по социальной политике Валерия Сурова.