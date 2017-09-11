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Новости Нижнего Тагила

Препятствия на пути к знаниям: в Нижнем Тагиле затоплен переход к гимназии (ФОТО)

11 сентября 2017, 18:05Добавить новость
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Безымянный проезд между домом №1 на ул. Тагилстроевская и Политехнической гимназией затоплен в Нижнем Тагиле. Чтобы обойти глубокую лужу детям приходится идти по «лежачему полицейскому».

О проблеме, с которой ежедневно сталкиваются многие школьники и жители микрорайона ГГМ журналистам TagilCity.ru рассказала читательница портала. 

 

С началом учебного года проблема затопления этого перехода стала очень актуальна, так как наши дети не могут переходить по пешеходному переходу после дождя, а когда наступят заморозки, переход превратится в каток. Сейчас ребята переходят дорогу по «лежачему полицейскому», тем самым нарушая ПДД. Переходя в неположенном месте, мы сами учим своих детей халатности и безответственности. Наблюдая за этим переходом, я просто ужаснулась. Водители машин не понимают, что происходит, они сигналят детям, которые как могут, так и переходят затопленное место, при этом еще и обрызгивая их, -- сообщила журналистам TagilCity.ru мама одной из учениц гимназии.

 

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Администрация школы рассказала, что о проблеме известно, однако её решение находится не только за пределами компетенции школьного руководства, но и вне компетенции городской администрации.

 

Как только эту дорогу отремонтировали два года назад, там сразу на переходе стала скапливаться вода. И все эти годы я бью в колокола и пишу в различные инстанции. Ответ один - дорога находится в ведении управляющей компании. Инициативная группа наших родителей писала обращение к УК, но пока ничего не изменилось. Кроме того, что недавно со стороны дома был установлен забор, который дополнительно затруднил обход затопленного участка, -- рассказала журналистам TagilCity.ru директор Политехнической гимназии Елена Дьячкова. 


В управляющей компании «СтройСервис», обслуживающей дом №1 на ул. Тагилстроевская, в течение дня так и не ответили на звонки журналистов TagilCity.ru.

 

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Фото: 11 сентября, 2017 г.


Руководство школы с благодарностью отметило вмешательство в проблемы образовательного учреждения заместителя главы города по социальной политике Валерия Сурова.

 

Благодаря вмешательству Валерия Георгиевича был асфальтирован проход к гимназии со стороны дома №38 на Уральском проспекте. Многие дети обходят затопленный переход там, чтобы не нарушать ПДД, -- отметила в разговоре с журналистом TagilCity.ru Елена Дьячкова.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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