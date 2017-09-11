Смертность превышает рождаемость в Свердловской области второй год подряд

За 2017 год в Свердловской области выявлено снижение рождаемости и смертности. Несмотря на это, второй год смертность в регионе превышает рождаемость. Об этом сообщает региональный отдел Федеральной службы государственной статистики.





В первую половину 2017 года на свет родились 31 124 жителя Свердловской области, в тот же период умерло 34 627 человек. За тот же период 2016 года родилось 34 820 детей, а смертность составила 35 236 человек. Естественная убыль населения составила 3 503 человека. Большая часть свердловчан умерла из-за проблем с кровообращением.





Эксперты уверены, что в дальнейшем рождаемость в Свердловской области также будет низкой. Причиной этого считают демографический кризис середины 90-х годов. Молодые люди, рожденные в те годы, уже могут иметь своих детей, но их слишком мало, сообщает EG.RU.