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Новости Нижнего Тагила

Смертность превышает рождаемость в Свердловской области второй год подряд

11 сентября 2017, 19:40Добавить новость
дети,здоровье,проверка,ребенок,Свердловская область,смертность,статистика,рождаемость
В 2017 году в Свердловской области зафиксировано снижение рождаемости и смертности. Тем не менее, смертность снова превышает рождаемость.

За 2017 год в Свердловской области выявлено снижение рождаемости и смертности. Несмотря на это, второй год смертность в регионе превышает рождаемость. Об этом сообщает региональный отдел Федеральной службы государственной статистики.

В первую половину 2017 года на свет родились 31 124 жителя Свердловской области, в тот же период умерло 34 627 человек. За тот же период 2016 года родилось 34 820 детей, а смертность составила 35 236 человек. Естественная убыль населения составила 3 503 человека. Большая часть свердловчан умерла из-за проблем с кровообращением.

Эксперты уверены, что в дальнейшем рождаемость в Свердловской области также будет низкой. Причиной этого считают демографический кризис середины 90-х годов. Молодые люди, рожденные в те годы, уже могут иметь своих детей, но их слишком мало, сообщает EG.RU.

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