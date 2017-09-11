Жильцы дома в Серове не пускают подрядчика для проведения капремонта

Настоящая коммунальная война развязалась между жильцами дома в Серове и администрацией города. Жители не пускают в дом подрядчика.

Как стало известно, сначала в муниципалитете не могли изыскать средства для ремонта этого дома. Позже, когда деньги все же нашлись, жильцы провели собрание, на котором отказались от ряда работ. При этом, подрядчик утверждает, что провести эти работы необходимо.





Сейчас, как заявляют жильцы дома, в здании начался ремонт крыши, за который они не голосовали, но не начаты работы по замене водоотведения и отопления, за которые как раз и были отданы голоса.





Как пишет «Глобус Серов», жильцами было принято решение не пускать рабочих на объект.