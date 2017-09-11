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Новости Нижнего Тагила

Жильцы двух домов в Кировграде остаются без отопления из-за кражи труб (ФОТО)

11 сентября 2017, 16:05Добавить новость
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Жильцы двух домов в Кировграде жалуются на свои условия проживания.

Дома на Дзержинского 14 и 16 в Кировграде с ноября 2016 года остаются без отопления. Помимо этого, жильцы жалуются на другие проблемы их жилья – подвалы затоплены, а в поездах проваливаются лесенки.

 

Жители рассказали JustMedia, что в прошлую зиму в домах не было отопления и воды. Сейчас подача воды восстановлена, но тепла так и нет. Они опасаются, что одной из возможных причин может стать то, что трубы из подвала постоянно крадет один из местных жителей.

 

Сообщается, что общественная организация в Кировграде отправила обращение в жилнадзор Свердловской области с просьбой проверить обслуживание злополучных домов.

 

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Фото: JustMedia

 

 
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