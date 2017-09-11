Жильцы двух домов в Кировграде остаются без отопления из-за кражи труб (ФОТО)

Жильцы двух домов в Кировграде жалуются на свои условия проживания.

Дома на Дзержинского 14 и 16 в Кировграде с ноября 2016 года остаются без отопления. Помимо этого, жильцы жалуются на другие проблемы их жилья – подвалы затоплены, а в поездах проваливаются лесенки.

Жители рассказали JustMedia, что в прошлую зиму в домах не было отопления и воды. Сейчас подача воды восстановлена, но тепла так и нет. Они опасаются, что одной из возможных причин может стать то, что трубы из подвала постоянно крадет один из местных жителей.

Сообщается, что общественная организация в Кировграде отправила обращение в жилнадзор Свердловской области с просьбой проверить обслуживание злополучных домов.

Фото: JustMedia