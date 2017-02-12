Администрация Нижнего Тагила объявляет о приеме заявлений на путевки в детские лагеря на период весенних каникул

В Нижнем Тагиле начался прием заявлений на путевки в детские лагеря отдыха, об этом сообщается на официальном сайте города.

С 13 февраля начнется прием заявлений на путевки в лагеря отдыха на период весенних каникул для тагильских школьников.



Детские лагеря «Уральский огонёк» и «Антоновский» на 8 дней примут школьников 26 марта. Путевка будет стоить 1 589 рублей, для работников бюджетных организаций – 794 рубля. Малообеспеченным и многодетным семьям путевки будут предоставлены бесплатно.



Заявку на путевку можно оформить в интернете: на сайте образовательных услуг и портале госуслуг. Телефон для справок: в Дзержинском районе – 36 02 73 и 36 02 74, в Ленинском – 24 54 55, Тагилстроевском – 32 53 18.