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Новости Нижнего Тагила

Более 4 000 «фунфыриков» с незаконным алкоголем было изъято из торговли в Свердловской области за 2 недели

12 февраля 2017, 09:50Добавить новость
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Более 400 литров спиртосодержащей непищевой продукции изъято санитарными врачами Свердловской области за 2 недели проведения надзорных мероприятий, сообщает РИА «Новый день»

С 27 по 10 февраля 2017 года Управление Роспотребнадзора Свердловской области провело 105 надзорных мероприятий по проверке торговых точек на предмет незаконной реализации спиртосодержащей жидкости.

У 10 предпринимателей выявлены случаи нарушения постановления Главного санитарного врача РФ о приостановлении торговли непищевыми жидкостями, содержащими этиловый спирт. Постановление действует с 27 января.

Санитарными врачами изъято и арестовано 4 034 «фунфырика» опасной для здоровья спиртосодержащей продукции, исключающей внутренне употребление. Нарушения обнаружены в Талице, Каменске-Уральском и Каменском районе, Асбесте, Первоуральске, Верхотурском районе и Новой Ляле. Напомним, во время проведенного в январе рейда в Свердловской области было изъято 714 литров незаконного алкоголя.

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