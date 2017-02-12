Нижнетагильская студия книжного дизайна «ACADEMIA» провела урок освоения навыков переплета для пенсионеров и инвалидов (ФОТО)

Участники студии книжного дизайна «ACADEMIA» в Нижнем Тагиле продолжают осваивать азы переплетного ремесла, сообщает специалист отдела массовой работы Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила Татьяна Козяр.

Пенсионеры и инвалиды Нижнего Тагила приняли участие в уроке переплетного мастерства, продолжая занятия в студии книжного дизайна «ACADEMIA».





На очередном уроке ученики студии освоили переплетную швейную машину. Занятия состояли из 2-х частей – теоретической и практической.





В теоретической части участники встречи ознакомились с историей известных иллюстраторов, российских книжных издательств. Практическая часть состояла из освоения навыков ремонта журналов при помощи специального реставрационного станка.





Ранее ученики учились реставрировать книги с помощью самых простых средств – клейстера и чайных пакетиков.





Участники обучающего проекта учились прошивать переплеты, помещая журнал в специальные зажимы. Раньше для этих целей использовалось шило, поэтому процесс был трудоемким и длительным по времени. За одно занятие ученики проекта сумели вернуть к жизни около 20 журналов.





Участникам проекта было дано домашнее занятие к следующему уроку – принести книги, имеющиеся у них в домашней библиотеке и требующие ремонта.





Фото: Центральная городская библиотека г. Нижнего Тагила





Сотрудники ЦГБ Нижнего Тагила отмечает, что оборудование для осуществления проекта предоставлено Благотворительным фондом Михаила Прохорова. Все занятия проводятся бесплатно. Принять участие в проекте предлагается пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья.