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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильская студия книжного дизайна «ACADEMIA» провела урок освоения навыков переплета для пенсионеров и инвалидов (ФОТО)

12 февраля 2017, 16:15Добавить новость
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Участники студии книжного дизайна «ACADEMIA» в Нижнем Тагиле продолжают осваивать азы переплетного ремесла, сообщает специалист отдела массовой работы Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила Татьяна Козяр. 

Пенсионеры и инвалиды Нижнего Тагила приняли участие в уроке переплетного мастерства, продолжая занятия в студии книжного дизайна «ACADEMIA».

На очередном уроке ученики студии освоили переплетную швейную машину. Занятия состояли из 2-х частей – теоретической и практической.

В теоретической части участники встречи ознакомились с историей известных иллюстраторов, российских книжных издательств. Практическая часть состояла из освоения навыков ремонта журналов при помощи специального реставрационного станка.

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Ранее ученики учились реставрировать книги с помощью самых простых средств – клейстера и чайных пакетиков.

Участники обучающего проекта учились прошивать переплеты, помещая журнал в специальные зажимы. Раньше для этих целей использовалось шило, поэтому процесс был трудоемким и длительным по времени. За одно занятие ученики проекта сумели вернуть к жизни около 20 журналов.

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Участникам проекта было дано домашнее занятие к следующему уроку – принести книги, имеющиеся у них в домашней библиотеке и требующие ремонта.

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Фото: Центральная городская библиотека г. Нижнего Тагила

Сотрудники ЦГБ Нижнего Тагила отмечает, что оборудование для осуществления проекта предоставлено Благотворительным фондом Михаила Прохорова. Все занятия проводятся бесплатно. Принять участие в проекте предлагается пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья.

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