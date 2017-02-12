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Жители Екатеринбурга устроили митинг в поддержку американского президента Дональда Трампа

12 февраля 2017, 14:15Добавить новость
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В Екатеринбурге прошел митинг в поддержку нового президента США, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости»

20 екатеринбуржцев выступили инициаторами и устроили митинг в поддержку Дональда Трампа, 45-го президента США. Возле памятника основателю г. Екатеринбурга они отметили избрание нового главы США новыми инициативами.

Было высказано предложение об устройстве временного памятника Дональду Трампу. Предполагается, что это будет инсталляция из картонных коробок.

Идеи Трампа близки россиянам, как утверждают участники митинга: новый президент дал обещание обеспечить американцев новыми рабочими местами, поддерживать Россию в борьбе с терроризмом, не вмешиваться в политику других государств.

Организаторы состоявшегося мероприятия высказали решимость поддерживать нового главу государства и пригласить президента США в Екатеринбург. 

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Фото: «Вечерние ведомости»

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