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Новости Нижнего Тагила

Осужденная стритрейсерша из Нижнего Тагила Мара Багдасарян приговорена к одному году исправительных работ

12 марта 2017, 12:50Добавить новость
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Мара Багдасарян призналась в том, что она купила поддельный больничный лист в интернете, чтобы избежать исправительных работ, назначенных согласно обвинительному приговору, сообщает «Комсомольская правда»

Напомним, скандально известная автогонщица много раз нарушала ПДД, за что задерживалась полицейскими и получала различные наказания.

На этот раз Мара, чтобы избежать наказания в виде исправительных работ решила купить «липовый» больничный в интернете. На заседании суда она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Девушка объяснила, что до этого она ни разу не брала больничный и на самом деле не знала, где его нужно брать.

10 марта стритрейсерше предъявлено еще одно обвинение – в подлоге документов. К многочисленным штрафам и задержаниям девушке добавят дополнительный сроке в виде исправительных работ: судья не поверил в искренность раскаяния Мары. 

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