6 лет добавили к сроку заключения мошеннику из Верхней Салды из-за вновь открывшихся обстоятельств

В Верхней Салде вынесен приговор уже отбывающему наказание 37-летнему местному жителю.

Житель Верхней Салды уже отбывает наказание за мошенничество. Установлено, что он под видом установщика окон приходил к пенсионерам и выманивал у них деньги. Он обещал произвести замену окон, но своих обещаний не выполнял и исчезал с деньгами.





Ранее суд приговорил мужчину к 6 мес. колонии строгого режима. Однако вскрылись еще эпизоды аналогичного мошенничества, правоохранителям удалось установить причастность к ним данного субъекта. Новым судебным решением он приговорен к 6,5 годам лишения свободы, пишет «Московский Комсомолец».