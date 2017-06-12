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Новости Нижнего Тагила

6 лет добавили к сроку заключения мошеннику из Верхней Салды из-за вновь открывшихся обстоятельств

12 июня 2017, 09:15Добавить новость
Свердловская область,суд,уголовное дело,Верхняя Салда,мошенничество,пенсионеры,Пластиковые окна

В Верхней Салде вынесен приговор уже отбывающему наказание 37-летнему местному жителю.

Житель Верхней Салды уже отбывает наказание за мошенничество. Установлено, что он под видом установщика окон приходил к пенсионерам и выманивал у них деньги. Он обещал произвести замену окон, но своих обещаний не выполнял и исчезал с деньгами.

Ранее суд приговорил мужчину к 6 мес. колонии строгого режима. Однако вскрылись еще эпизоды аналогичного мошенничества, правоохранителям удалось установить причастность к ним данного субъекта. Новым судебным решением он приговорен к 6,5 годам лишения свободы, пишет «Московский Комсомолец».

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