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Новости Нижнего Тагила

Энергетики оставили бани в Чекистском районе Сосьвы без света из-за угрозы пожаров

12 июня 2017, 09:30Добавить новость
безопасность,пожар,Россия,Свердловская область,чиновники,сосьва,баня,электроэнергия
В посёлке Сосьва с 24 мая от электричества были отрезаны бани и другие хозяйственные постройки. Как сообщают местные жители, об этом их не предупреждали.

Десятки частных бань в Чекистском районе стоят без света. Жители возмущены и не знают, как им сейчас мыться. Многие многоквартирные дома в Сосьве не подключены к горячему водоснабжению, да и холодная вода течёт с перебоями.

В компании «ЭнергосбыТ Плюс», с которой был заключен договор, сообщили, что действий по отключению они не производили. Поэтому местных жителей направили в «МРСК УРала».

В «МРСК УРала» сообщили, что отключение произвели они, для безопасности местных жителей. Дело в том, что 24 мая произошло автоматическое отключение из-за неудовлетворительного состояния отпаек. В настоящее время ведутся поиски организации, ответственной за эксплуатацию участка.

Для собственников бань, отключенных от электричества, сохраняется опасность возгораний. Последний пожар случился 19 мая, пишет издание Глобус.

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