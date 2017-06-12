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Первые паспорта получили жители Свердловской области в День России 12 июня из рук Евгения Куйвашева

12 июня 2017, 15:05Добавить новость
Свердловская область,куйвашев,паспорт,День России,праздник,вручение,губернатор

В День России Евгений Куйвашев лично вручил паспорта граждан РФ 14 юным свердловчанам, отличившимся успехами в творчестве, спорте и патриотической деятельности.

Как сообщает администрация Свердловской области, Евгений Куйвашев отметил, что вручение паспортов в День России - мероприятие очень символичное. Он сказал, что надеется, что молодые уральцы станут достойными гражданами и преумножат славу поколений.

Главное - вам действительно интересно то, чем вы занимаетесь. И даже если нынешние занятия не станут вашей основной профессией, это время не пропадет даром. А воспоминания о том, что вы получили паспорт гражданина Российской Федерации в этот торжественный день - День России - навсегда останутся в вашей памяти, -- подчеркнул Евгений Куйвашев.


Также глава региона поздравил родителей талантливых детей и выразил благодарность за достойное воспитание молодого поколения. 

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