Первые паспорта получили жители Свердловской области в День России 12 июня из рук Евгения Куйвашева

В День России Евгений Куйвашев лично вручил паспорта граждан РФ 14 юным свердловчанам, отличившимся успехами в творчестве, спорте и патриотической деятельности.

Как сообщает администрация Свердловской области, Евгений Куйвашев отметил, что вручение паспортов в День России - мероприятие очень символичное. Он сказал, что надеется, что молодые уральцы станут достойными гражданами и преумножат славу поколений.





Главное - вам действительно интересно то, чем вы занимаетесь. И даже если нынешние занятия не станут вашей основной профессией, это время не пропадет даром. А воспоминания о том, что вы получили паспорт гражданина Российской Федерации в этот торжественный день - День России - навсегда останутся в вашей памяти, -- подчеркнул Евгений Куйвашев.



Также глава региона поздравил родителей талантливых детей и выразил благодарность за достойное воспитание молодого поколения.