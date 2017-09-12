17 274 рубля компенсации заплатит нижнетагильское ЧОП «Защита 2» бывшему сотруднику

Бывший охранник ЧОП «Защита 2» обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении трудовых прав. В период трудовой деятельности он осуществлял охрану садового товарищества, но заработную плату за март и частично за апрель не получил. Работодатель отрицал факт существования трудовых отношений на основании того, что в трудовой книжке заявителя не было отметок о работе в ЧОП «Защита 2».



12 сентября суд рассмотрел гражданское дело и установил, что трудовые отношения между бывшим охранником и работодателем существовали. На основании этого суд обязал частное охранное предприятие включить в трудовую книжку сведения о трудовой деятельности истца и выплатить задолженность по зарплате в размере 11 211 рублей.



Также ответчик обязан выплатить 1 063 рублей в виде компенсации за задержку зарплаты и 5 000 рублей в виде компенсации морального вреда, передаёт прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила.