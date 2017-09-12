| регистрация
Новости Нижнего Тагила

17 274 рубля компенсации заплатит нижнетагильское ЧОП «Защита 2» бывшему сотруднику

12 сентября 2017, 23:05Добавить новость
безопасность,город,деньги,закон,нарушение,Нижний Тагил,задолженность,зарплата,ЧОП
Нижнетагильское частное охранное предприятие «Защита 2» обязано выплатить компенсацию в размере 17 274 рублей бывшему сотруднику. Охранник обратился в суд, после того, как работодатель не выплатил заработной платы.

Бывший охранник ЧОП «Защита 2» обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении трудовых прав. В период трудовой деятельности он осуществлял охрану садового товарищества, но заработную плату за март и частично за апрель не получил. Работодатель отрицал факт существования трудовых отношений на основании того, что в трудовой книжке заявителя не было отметок о работе в ЧОП «Защита 2».

12 сентября суд рассмотрел гражданское дело и установил, что трудовые отношения между бывшим охранником и работодателем существовали. На основании этого суд обязал частное охранное предприятие включить в трудовую книжку сведения о трудовой деятельности истца и выплатить задолженность по зарплате в размере 11 211 рублей.

Также ответчик обязан выплатить 1 063 рублей в виде компенсации за задержку зарплаты и 5 000 рублей в виде компенсации морального вреда, передаёт прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила.

 

 

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Директор екатеринбургского ЧОПа задолжал сотрудникам 600 тысяч рублей и предстанет за это перед судом
17 июля, 20:05
2 1
205 тысяч рублей выманили мошенники у пенсионеров из Нижнего Тагила (ФОТО)
20 июля, 13:20
2 3
4
Ограбленный тагильчанин опознал вора по украденной куртке и передал его полиции
24 июня, 10:05
4 2
1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 111
Подписаться на новости