Акция в защиту прав животных «Россия без жестокости» состоится в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Акция за принятие закона «Об ответственном обращении с животными» позиционируется организаторами как всероссийская. Присоединятся к ней и защитники животных из Нижнего Тагила.



Городские активисты уже согласовали проведение акции под названием «Россия без жестокости» с Администрацией Нижнего Тагила. Они приглашают принять в ней участие всех неравнодушных.

Акция охватывает все проблемы, связанные с бесправием животных. Мы требуем ужесточения закона, чтобы, наконец, восторжествовала справедливость. Чтобы люди получали реальные сроки за свои поступки по отношению к животным. Чтобы прекратили работу передвижные зоопарки, передвижные дельфинарии, контактные зоопарки. Живодёрство, меховая индустрия и вивисекция должны быть вне закона, -- рассказала журналисту TagilCity.ru организатор мероприятия Юлия Ж.

Фото: место проведения акции 17 сентября 2017 г.



Напомним, в прошлом году российскую общественность взбудоражила история девушек-живодёрок из Хабаровска, которые забирали животных из приюта, а затем истязали их. Летом 2017 года они получили наказание в виде реального лишения свободы сроком от трёх до четырёх лет.