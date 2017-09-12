Екатеринбургский бизнесмен подозревается в сокрытии налогов на 5 миллионов рублей

39-летний предприниматель из Екатеринбурга, по версии налоговиков, включал в декларации ложные сведения. По результатам проверки установлено, что бизнесмен не заплатил в казну 5 миллионов рублей.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По информации ЕТВ, следователи выясняют все обстоятельства дела.



Максимальный срок за сокрытие налогов составляет три года лишения свободы. Также имущество предпринимателя может быть конфисковано для последующей продажи и выплаты суммы сокрытых налогов в пользу государства.