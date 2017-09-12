| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Екатеринбургский бизнесмен подозревается в сокрытии налогов на 5 миллионов рублей

12 сентября 2017, 00:05Добавить новость
бизнес,деньги,Екатеринбург,закон,проверка,Свердловская область,уголовное дело,налоги
Деятельностью индивидуального предпринимателя из Екатеринбурга заинтересовались налоговые инспекторы. Бизнесмен подозревается в сокрытии налогов на сумму 5 миллионов рублей.

39-летний предприниматель из Екатеринбурга, по версии налоговиков, включал в декларации ложные сведения. По результатам проверки установлено, что бизнесмен не заплатил в казну 5 миллионов рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По информации ЕТВ, следователи выясняют все обстоятельства дела.

Максимальный срок за сокрытие налогов составляет три года лишения свободы. Также имущество предпринимателя может быть конфисковано для последующей продажи и выплаты суммы сокрытых налогов в пользу государства.

 

 

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Неизвестный с пистолетом ограбил банк в Екатеринбурге
18 августа, 07:30
4 1
Бывшая заведующая детского сада в Екатеринбурге обвиняется в хищении 120 000 рублей и служебных подлогах
5 июля, 13:20
3 0
2
Крупное нелегальное казино закрыли совместно с общественниками полицейские Екатеринбурга (ФОТО, ВИДЕО)
27 июня, 12:03
1 0
1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 90
Подписаться на новости