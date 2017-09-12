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Новости Нижнего Тагила

«Месячник безопасности детей» начался в тагильских школах после летних каникул (ФОТО)

12 сентября 2017, 17:30Добавить новость
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Для учащихся общеобразовательных учреждений Нижнего Тагила в сентябре проводятся открытые уроки, где оперативники напоминают детям о правилах безопасного поведения.

В Нижнетагильских школах в сентябре проходят открытые уроки в рамках мероприятия «Месячник безопасности детей». В их проведении участвуют представители МЧС, пожарной службы и отделений надзорной деятельности.

 

Занятия организованы для того, чтобы напомнить детям после летних каникул о правилах безопасности в школе и дома. Сотрудники оперативных служб города вместе со школьниками отработают навыки поведения при угрозе возникновения ЧС. Будут проведены теоретические и практические занятия по правилам пожарной безопасности.

 

Такие мероприятия позволят снизить риск возникновения пожаров и других ЧС в черте города, пишет Центр защиты населения Нижнего Тагила.

 

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Фото: Центр защиты населения Нижнего Тагила

 
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