«Месячник безопасности детей» начался в тагильских школах после летних каникул (ФОТО)

В Нижнетагильских школах в сентябре проходят открытые уроки в рамках мероприятия «Месячник безопасности детей». В их проведении участвуют представители МЧС, пожарной службы и отделений надзорной деятельности.

Занятия организованы для того, чтобы напомнить детям после летних каникул о правилах безопасности в школе и дома. Сотрудники оперативных служб города вместе со школьниками отработают навыки поведения при угрозе возникновения ЧС. Будут проведены теоретические и практические занятия по правилам пожарной безопасности.

Такие мероприятия позволят снизить риск возникновения пожаров и других ЧС в черте города, пишет Центр защиты населения Нижнего Тагила.

Фото: Центр защиты населения Нижнего Тагила