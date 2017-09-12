Мошенница продает путевки в детсады Екатеринбурга и пропадает с деньгами (ФОТО)

В Екатеринбурге появилась мошенница, которая предлагает молодым семьям с детьми обменять место в садике на более удобное за 15 000 рублей. Женщина просит перечислить деньги ей на электронный счет и пропадает.

На уловку мошенницы чуть не попалась молодая семья, проживающая в районе Ботаники. Их ребенок получил место в детском саду на Вторчермете. Добираться туда было проблематично, и семья решила подыскать другой садик через сайт по обмену путевок. Сразу после подачи объявления им позвонила женщина и предложила свои услуги.

Мошенница предложила встретиться в отделе образования Чкаловского района. Родители должны были приехать в назначенное время с документами, после чего им будет оформлено место в новом садике.

Свои контакты женщина предоставлять отказалась. Однако уточнила, что по пути к месту встречи молодым людям нужно будет внести 15 000 рублей на ее электронный кошелек. Молодые родители почувствовали подвох и перевели на указанный счет 100 рублей, после чего женщина пропала, пишет Е1.





Фото: Е1