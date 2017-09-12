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Новости Нижнего Тагила

Мошенница продает путевки в детсады Екатеринбурга и пропадает с деньгами (ФОТО)

12 сентября 2017, 20:00Добавить новость
деньги,дети,Екатеринбург,мошенничество,нарушение,происшествие,ребенок,детский сад

В Екатеринбурге появилась мошенница, которая предлагает молодым семьям с детьми обменять место в садике на более удобное за 15 000 рублей. Женщина просит перечислить деньги ей на электронный счет и пропадает.

На уловку мошенницы чуть не попалась молодая семья, проживающая в районе Ботаники. Их ребенок получил место в детском саду на Вторчермете. Добираться туда было проблематично, и семья решила подыскать другой садик через сайт по обмену путевок. Сразу после подачи объявления им позвонила женщина и предложила свои услуги.

 

Мошенница предложила встретиться в отделе образования Чкаловского района. Родители должны были приехать в назначенное время с документами, после чего им будет оформлено место в новом садике.

 

Свои контакты женщина предоставлять отказалась. Однако уточнила, что по пути к месту встречи молодым людям нужно будет внести 15 000 рублей на ее электронный кошелек. Молодые родители почувствовали подвох и перевели на указанный счет 100 рублей, после чего женщина пропала, пишет Е1.

деньги,дети,Екатеринбург,мошенничество,нарушение,происшествие,ребенок,детский сад

Фото: Е1

 
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