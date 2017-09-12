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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане обменялись опытом с иностранными гостями на конгрессе для людей с ОВЗ в Екатеринбурге (ФОТО)

12 сентября 2017, 17:10Добавить новость
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Представители Нижнего Тагила обменялись опытом с гостями из других стран мира. Адаптация в социуме и доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья были лейтмотивом мероприятия, прошедшего в Екатеринбурге. Участие приняли 29 стран.

Главными целями конгресса было общение и обмен опытом по адаптации людей с ОВЗ в социуме и обмен опытом по проблемам доступной среды для инвалидов всех стран мира.  

 

Мы напомнили о том, что доступная среда – это не только количество пандусов, но и количество людей, готовых помочь инвалидам. Была подчеркнута необходимость соблюдать права инвалидов, принятым на конвенции ООН, -- сообщил председатель Дзержинской районной организации ВОИ Игорь Постоногов, участник из Нижнего Тагила.

 

Екатеринбург,Нижний Тагил,конгресс,инвалиды,реабилитация,иностранцы,выставка,мастер-класс,ККТ Космос,Игорь Постоногов,Евгения НовокшоноваЕкатеринбург,Нижний Тагил,конгресс,инвалиды,реабилитация,иностранцы,выставка,мастер-класс,ККТ Космос,Игорь Постоногов,Евгения НовокшоноваЕкатеринбург,Нижний Тагил,конгресс,инвалиды,реабилитация,иностранцы,выставка,мастер-класс,ККТ Космос,Игорь Постоногов,Евгения Новокшонова


Одним из запланированных мероприятий была выставка средств реабилитации для людей с ОВЗ. Представленные трости, протезы, коляски и технические средства для слабовидящих и слабослышащих людей можно было опробовать в действии.

 

На выставке были представлены такие средства реабилитации, о существовании которых мы даже не подозревали. Большинство инвалидов не знают о новшествах, которые появляются практически каждый день, -- рассказала Евгения Новокшонова, мастер по лаковой росписи из Нижнего Тагила.

 

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Каждое утро у присутствовавших начиналось с диспута. Группы участников показывали свои достижения, презентации проектов общин инвалидов и отвечали на вопросы.

 

Я проводила мастер-класс по тагильской лаковой росписи. Люди друг за другом подходили и пробовали рисовать. Это тоже очень ценно, потому что таким образом передается культура. Американцы, например, привезли с собой необычные музыкальные инструменты, они помогают в реабилитации людей с ментальными расстройствами. Еще примечательно, что была площадка, где здоровым людям давали возможность примерить на себя, например, что такое тотальная слепота и как слепой человек может передвигаться с помощью палочки. Либо можно было сесть в инвалидное кресло и попробовать управлять им, -- поделилась Евгения Новокшонова.

 

Конгресс всемирного масштаба впервые был проведен в России. Подобные мероприятия проходят с 1998 года, но ранее они были региональными.

 

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Несмотря на накладки в организации в связи с тем, что пришлось поменять место проведения конгресса из-за пожара в ККТ «Космос», по отзывам участников - все прошло масштабно и интересно.

 

Иностранцы очень добродушно к нам относятся, нет напряженности в общении между россиянами и представителями других стран. Слово «друг» звучало на всех языках. Нас не покидало ощущение праздника, -- рассказал о впечатлениях Игорь Постоногов.

 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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