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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанин Андрей Афанасьев поборется за звание «Народный участковый»

12 сентября 2017, 06:30Добавить новость
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В минувший понедельник стартовал первый этап Всероссийского конкурса МВД на звание «Народного участкового». 11 сентября на сайте началось голосование за лучшего сотрудника полиции.

От Нижнего Тагила на звание «Народный участковый» был выдвинут Андрей Афанасьев. Он трудится на административном участке, который охватывает 8 населенных пунктов протяженностью в 82 км. Под его контролем 1250 человек.

С начала 2017 года тагильчанин на посту участкового раскрыл 13 преступлений, принял 106 заявлений и выписал 47 протоколов об административных нарушениях.

Андрей Афанасьев – семьянин, у него есть жена и трое детей. Помимо почётных грамот и благодарностей, у конкурсанта имеется в копилке медаль «За отличие в службе».

 

Сам капитан Афанасьев, как и большинство его коллег, своим самым главным достижением считает приобретенное доверие граждан, которые всегда могут обратиться к своему участковому за помощью и советом, -- рассказали в пресс-службе МВД Нижнего Тагила.


Поддержать Андрея можно на сайте областной полиции.

 

Отдать свой голос за наиболее достойного на Ваш взгляд участника можно на странице  до 20 сентября включительно, --  призывают в тагильской полиции.

 

 
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