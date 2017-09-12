Тагильчанин Андрей Афанасьев поборется за звание «Народный участковый»

От Нижнего Тагила на звание «Народный участковый» был выдвинут Андрей Афанасьев. Он трудится на административном участке, который охватывает 8 населенных пунктов протяженностью в 82 км. Под его контролем 1250 человек.



С начала 2017 года тагильчанин на посту участкового раскрыл 13 преступлений, принял 106 заявлений и выписал 47 протоколов об административных нарушениях.



Андрей Афанасьев – семьянин, у него есть жена и трое детей. Помимо почётных грамот и благодарностей, у конкурсанта имеется в копилке медаль «За отличие в службе».

Сам капитан Афанасьев, как и большинство его коллег, своим самым главным достижением считает приобретенное доверие граждан, которые всегда могут обратиться к своему участковому за помощью и советом, -- рассказали в пресс-службе МВД Нижнего Тагила.



Поддержать Андрея можно на сайте областной полиции.