Жительница Новоуральска приговорена к 6 месяцам заключения за невыплату алиментов

В 2015 году 32-летняя жительница Новоуральска были лишена родительских прав. Женщину обязали выплачивать алименты на содержание 14-летнего сына. Не имея постоянного источника дохода, и не стремясь устроиться на работу, она не перечисляла положенные средства в пользу ребёнка.



Судебные приставы неоднократно обращались к женщине, требуя начать выплату алиментов. Она игнорировала предупреждения и не пыталась найти работу. Выплаты не поступили даже после того, как в её отношении был составлен протокол о привлечении к административной ответственности за уклонение от обязанности по содержанию ребёнка.



В июле 2017 года против злостной неплательщицы возбудили уголовное дело. 12 сентября суд рассмотрел дело и признал 32-летнюю жительницу Новоуральска виновной в уклонении от уплаты алиментов. В качестве наказания ей назначили 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии, передаёт «Вечерний Екатеринбург».